Zhang-Oaktree, dirigenti Inter non più in sede! Possibili risvolti – Sky

Zhang per ora non è stato sollevato dalla presidenza dell’Inter, ma da mezzanotte in poi potrebbe succedere di tutto, con Oaktree pronto ad escutere il pegno e subentrare alla guida del club nerazzurro. Intanto i dirigenti non sono più in sede: di seguito le ultime di Barzaghi su Sky Sport

AGLI SGOCCIOLI – Steven Zhang formalmente è ancora il presidente dell’Inter ma ormai la sua era è davvero agli sgoccioli, con Oaktree pronto a subentrare. Matteo Barzaghi fa il punto su quanto sta succedendo nella sede nerazzurra: «Non ci sono news per ora. I dirigenti dell’Inter sono andati via e questo potrebbe essere stato l’ultimo giorno qui in sede dell’era Zhang. Da mezzanotte Oaktree potrà escutere il pegno, subentrare a Zhang alla presidenza dell’Inter e domani fare un comunicato. Non è detto che lo facciano, noi ce lo aspettiamo ma non abbiamo certezze».

Zhang-Oaktree, cosa può succedere dopo la mezzanotte in casa Inter? Alcune ipotesi e tempi tecnici da rispettare

TEMPISTICHE – Prosegue Barzaghi: «Dopodiché andranno rispettati i tempi tecnici: una ventina di giorni per convocare una nuova assemblea dei soci e poi ci sarà contestualmente il CdA e l’elezione del nuovo presidente. Oaktree da mezzanotte in poi deciderà come agire e come comunicare».