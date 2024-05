Zanetti: «Inter, seconda stella pagina importante. Però io dico questo»

Xavier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato anche della vittoria della seconda stella. Le sue dichiarazioni.

SECONDA STELLA – Queste le parole di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, nel corso di 2046 Podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli dopo aver parlato della finale di Champions League, vinta il 22 maggio 2010. «Prima di tutto che questi ragazzi hanno scritto una delle pagine più importanti dell’Inter perché vincere la seconda stella, nel modo in cui l’abbiamo vinta, è stato qualcosa di straordinario e fantastico. Che loro si renderanno conto quando passano gli anni dell’importanza che ha questo scudetto qui. Però io dico che l’Inter ormai è competitiva da 4/5 anni perché vince, arriva in finali europee, al di là che poi magari il risultato non ti accompagna, però si dimostra competitiva in tutte le competizioni e negli ultimi 4/5 anni l’Inter ha vinto Supercoppa, Coppa Italia, 2 scudetti. Adesso parlo come dirigente: il nostro compito è cercare sempre di mettere a disposizione del Mister una squadra che sia competitiva. Poi il risultato può arrivare o no, però quando tu hai una squadra competitiva sei sempre più vicino a raggiungere i traguardi».

Fonte: 246 Podcast