Marotta: «Oggi giornata tremenda per problemi finanziari»

A Noli per il Moby Dick Festival Riviera l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha riassunto in poche parole la giornata nerazzurra. Riferimento alla situazione di Steven Zhang, l’intervento ripreso da ivg.it.

PROBLEMI – Giuseppe Marotta ha confermato l’esistenza delle questioni all’interno del club: «Sarei voluto essere con voi fisicamente, ma oggi è stata una giornata tremenda. Oltre che per la preparazione della partita di domani contro la Lazio, anche per problemi di carattere finanziario. La mia è stata una vita con più cose belle sotto l’aspetto sportivo e professionale. Ci metto tanta passione e ho ottenuto delle gran belle soddisfazioni. Questo è ‘l’effetto C‘, circostanze favorevoli per arrivare al successo, un elemento importante. Ma comunque è sinonimo di ‘Competenza’. Il miracolo in ambito sportivo viene usata spessissimo ma non ho avuto nulla di miracoloso. Le vittorie sono ottenute per qualcosa di programmato».

DIFFERENZE – Marotta ha proseguito: «Quando si approccia alla partita ci si sente forti, le circostanze possono essere favorevoli o meno. Si può dominare, ma perdere una partita immeritatamente con un contropiede. Di miracolo non ha avuto molto. Dietro le mie vittorie c’è sempre la gestione. La differenza tra vincere un campionato e la Champions League o comunque arrivare in finale è legata a fattori differenti. Il campionato lo vince chi è più forte, quello dello Scudetto è un cammino molto lungo. In Europa il gioco della fortuna è determinante. In una partita secca ci possono essere infortuni, defezioni, errori dell’arbitro e questo può cambiare il destino di una formazione».