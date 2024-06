Agoume verso il ritorno all’Inter, come altri tre! Ora un nodo − TS

Agoume dovrebbe ritornare all’Inter dopo il prestito al Siviglia. Ma come il francese, anche altri tre saranno nuovamente nerazzurri nelle prossime ore.

SCADENZA – Oggi scade il termine per il Siviglia di riscattare Lucien Agoume. Il centrocampista francese, nonostante un buon finale di stagione in Liga, non sarà riscattato dal club andaluso e dunque farà ritorno all’Inter. La dirigenza dovrà trovargli una sistemazione. Non sarà difficile, viste le buone qualità del giovane centrocampista classe 2002. Ma non è il solo a ritornare nuovamente all’Inter. Sono altri tre pronti, come lui, a ritornare alla casa madre nerazzurra, ossia Zinho Vanheusden, Joaquin Correa e Andrei Ionut Radu. Tre situazioni non di certo facili da gestire.

Agoume, ma non solo: la situazione dei tre prestiti di ritorno all’Inter

COMPLICATI – Se per il francese non sarà difficile trovargli una nuova collocazione, più complicata sarà invece la gestione degli altri tre. Lo Standard Liegi non riscatterà Vanheusden: non può permetterselo. Inoltre, in questi anni ha sempre convissuto con diversi guai e acciacchi fisici. Sicuramente una variante da non sottovalutare in sede di mercato. Correa e Radu, infatti, hanno giocato pochissimo al Marsiglia e al Bournemouth. L’attaccante argentino non ha segnato neanche un gol.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna