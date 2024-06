Italia-Albania, ecco la formazione! Dubbio risolto su Barella, tanta Inter

Cresce l’attesa per Italia-Albania, che prenderà il via alle 21 a Dortmund per la prima giornata del Gruppo B. Le indicazioni che arrivano in questo pomeriggio danno una conferma della formazione e una decisione presa su Barella.

LE PREFERENZE – Si stanno risolvendo gli ultimi dubbi di formazione su Italia-Albania. Dopo la rifinitura svolta nella tarda mattinata, Luciano Spalletti è sempre più convinto delle idee già valutate negli ultimi giorni. Fra queste quella che si era capita ieri in conferenza stampa, ossia Riccardo Calafiori preferito ad Alessandro Buongiorno per fare coppia al fianco di Alessandro Bastoni. Come modulo si va sul 4-2-3-1, con Federico Dimarco che se avanzato potrebbe renderlo un 3-4-2-1 mettendo Federico Chiesa sull’altra fascia. In questo caso, a fare il terzo centrale sarebbe Giovanni Di Lorenzo che si accentrerebbe anziché essere terzino destro. Risolta poi anche la questione legata a Nicolò Barella, che da due settimane (quasi) conviveva con un affaticamento muscolare e ha saltato le amichevoli contro Bosnia e Turchia che hanno anticipato Italia-Albania. Ecco la formazione scelta da Spalletti.

Italia-Albania, a Dortmund Barella in formazione

IN CAMPO – Barella ci sarà, titolare accanto a Jorginho nel centrocampo a due a prescindere che il modulo sia 4-2-3-1 o 3-4-2-1. Il centrocampista sarà uno dei ben quattro dell’Inter nell’Italia (più Kristjan Asllani come avversario nell’Albania), perché c’è pure Davide Frattesi a supporto di Lorenzo Pellegrini. L’unico nerazzurro che non si vedrà in campo dal 1′ è Matteo Darmian, che partirà dalla panchina. Davanti c’è Gianluca Scamacca, preferito a Mateo Retegui e fra gli uomini più attesi per gli Azzurri. Calcio d’inizio alle ore 21 al Westfalenstadion di Dortmund, fra poco prevista la partenza del pullman della Nazionale. Questa la probabile formazione di Spalletti per Italia-Albania: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.