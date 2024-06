Klinsmann: «Inter, spero un’altra Champions League! Uno scopo»

Klinsmann è uno degli ospiti della Milano Football Week, in corso in questi giorni. L’ex attaccante, che ieri ha festeggiato la vittoria della Germania per 5-1 contro la Scozia, parla di cosa serva alla squadra di Inzaghi per imporsi in Champions League.

IN CRESCITA – Jurgen Klinsmann, da grande ex dell’Inter, parla di cosa ha visto in questo periodo con Simone Inzaghi: «È difficile giudicare il lavoro di un altro, però possiamo giudicare lo stile della squadra e come si gestisce l’ambiente quando le cose vanno male. Poi, soprattutto, quando arrivano le partite che contano di più come la Champions League. Lì l’Inter ha questo scopo di tornare fra i migliori in Europa, dove già lo è, però alla fine bisogna vincere prima o poi un’altra Champions League. Auguro all’Inter che questo momento arrivi».

Il consiglio di Klinsmann all’Inter per la gloria europea

PICCOLO PASSO – Per Klinsmann non c’è molto che separa l’Inter dal primeggiare proprio in Champions League: «Cosa manca? Non lo so, forse lo sapete meglio di me. Magari un po’ più di cattiveria. L’anno scorso c’era la coppa lì, magari ci vuole un po’ di fortuna ma servono delle piccole cose che poi in una finale fanno la differenza».