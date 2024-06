Theo Hernandez chiude la polemica con Dumfries: «Cose che succedono»

Conferenza stampa per Theo Hernandez in vista dell’esordio della Francia agli Europei, lunedì contro l’Austria. L’esterno del Milan ha anche risposto a una domanda su quanto accaduto con Denzel Dumfries dopo il derby.

FACCIA A FACCIA – Theo Hernandez e Denzel Dumfries sono destinati a ritrovarsi presto in campo, con il faccia a faccia in occasione della sfida tra Francia e Olanda agli Europei. Inevitabile, quindi, la domanda su quanto accaduto dopo il derby del ventesimo scudetto in faccia. Non solo con la zuffa tra i due in campo, ma anche con lo striscione alzato proprio da Dumfries durante la festa post Inter-Torino, che raffigurava lo stesso Theo Hernandez come un cane al guinzaglio. Striscione per il quale l’olandese si è scusato e ha ricevuto una sanzione pecuniaria dalla Giustizia Sportiva.

Theo Hernandez chiude la polemica con Dumfries: le sue parole

CALMA – Lo stesso Theo Hernandez ha voluto smorzare i toni e mettere un punto (almeno momentaneamente) a quanto accaduto con Denzel Dumfries. Questa la sua risposta alla domanda in conferenza stampa: «Resterò calmo, è normale che possano succedere queste cose tra Inter e Milan perché c’è una rivalità davvero importante. È successo in un giorno particolare, questo è il calcio. Io sono tranquillo. Se lo vedrò, lo saluterò. Non ho alcun problema con lui».