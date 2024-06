Marinozzi: «Ndoye-Inter, dagli Europei un interesse in più per vederlo»

Nell’ultimo periodo si è parlato di Ndoye del Bologna come opzione per la fascia dell’Inter. Marinozzi, nel prepartita di Ungheria-Svizzera su Sky Sport, segnala come proprio agli Europei gli uomini mercato nerazzurri potranno approfittarne.

IL NOME NUOVO – Di recente il profilo di Dan Ndoye è diventato spendibile all’Inter. La sua prima stagione in Serie A, col Bologna, si è chiusa con una storica qualificazione in Champions League. Ora il possibile trasferimento in nerazzurro, ma prima gli Europei. Fra pochi minuti, alle 15, sarà titolare in Ungheria-Svizzera del Gruppo A. Motivo per cui proprio Ndoye può essere uno degli osservati speciali del match.

Marinozzi segnala l’utilità di Ndoye per l’Inter

IL PROFILO – Il giornalista Andrea Marinozzi avverte su Ndoye: «Oggi è ancora più interessante vederlo. Perché nel Bologna gioca nei tre dietro la punta, quindi in una posizione più offensiva, oggi in una posizione più consona per vestire la maglia dell’Inter. Cioè nel centrocampo a tutta fascia. È una novità che ha portato la Svizzera in queste ultime partite, con l’arrivo di Giorgio Contini come assistente è passata dalla difesa a quattro a tre. Sarà ancor più ionteressante per Piero Ausilio e tutto lo staff Inter misurarlo e vederlo in questo Europeo, perché durante la stagione col Bologna ha vissuto alti e bassi con poco feeling con il gol. È stato per molto tempo il giocatore con più tiri e zero gol segnati, in duello con Nicolò Cambiaghi. Deve migliorare sicuramente davanti alla porta ma ha tanta gamba per ricoprire queste posizioni e quello che chiede Simone Inzaghi».