Giay, interesse per il post Cuadrado. Manca ancora il primo passo

Agustin Giay è l’esterno su cui l’Inter sta puntando per il futuro. Il calciatore è un Under 20 dell’Argentina, dal sito di Alfredo Pedullà arrivano ulteriori dettagli.

ALTERNATIVA – Sulla destra l’Inter ha Denzel Dumfries, che sicuramente è un titolare di alto livello. Il problema però è che in questa stagione non ha avuto alternative, arrivando stanco alle ultime partite prima della sosta. Juan Cuadrado ha un solo anno di contratto e l’infortunio che lo sta tenendo fuori non convince riguardo il suo futuro. Per questo la dirigenza segue Agustin Giay, esterno destro classe 2004 del San Lorenzo. Ancora non c’è stata un’offerta per il club argentino, ma sono iniziati i colloqui con gli agenti del calciatore.

fonte: alfredopedulla.com