Juventus-Inter, solo con Inzaghi una vittoria a Torino. Prima di lui…

Juventus-Inter sarà la sfida del weekend di Serie A. Prima contro seconda ma non solo. La storia in Italia è stata marchiata da questi due club. A Torino i precedenti sono favorevoli ai bianconeri, ma Simone Inzaghi è l’ultimo ad aver sbancato l’Allianz Stadium.

MIRACOLO – L’Inter ha vinto appena due volte all’Allianz Stadium, o al vecchio Juventus Stadium prima del cambio di nome. Dal 2011 a Torino i nerazzurri sono usciti quasi sempre sconfitti, al massimo con un pareggio. Sono due gli allenatori ad aver vinto contro la Juventus: il primo è stato Andrea Stramaccioni a novembre del 2012, tra l’altro il primo a battere gli avversari nella nuova struttura. Dopo di lui i tifosi meneghini hanno dovuto aspettare ben 10 anni prima di tornare a gioire in campo nemico. Simone Inzaghi ha riportato i tre punti dall’Allianz Stadium, in modo fortunoso sì, ma ci è riuscito. Il 3 aprile del 2022, alla sua prima stagione da tecnico a Milano, l’ex Lazio vinse contro la Juventus di Massimiliano Allegri alla ′Massimiliano Allegri‘. Un solo tiro in porta in novanta minuti, un gol su calcio di rigore battuto due volte da Hakan Calhanoglu (ripetuto secondo decisione dell’arbitro). 1-0 fondamentale, ma poi poco utile per la vittoria dello Scudetto.

Inter, non una partita decisiva

ATTUALITÀ – Non siamo ad aprile e non è assolutamente una partita decisiva. La sfida di Torino sarà però uno step che l’Inter deve superare incolume per essere reale candidata principale allo Scudetto. Nella stagione passata Inzaghi ha perso due volte in campionato contro la Juventus, ma ha superato le semifinali di Coppa Italia grazie ai gol di Romelu Lukaku e Federico Dimarco. Il derby d’Italia è sempre un ‘rollercoaster‘, pieno di alti e bassi e di emozioni. Prima di domenica però sia chiara una cosa: perdere non sarà un disastro, vincere non darà lo slancio decisivo per il campionato. Ora è ancora troppo presto per arrivare alle conclusioni.