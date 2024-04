Marotta, l’Inter e il futuro: club chiaro! Si respira un’altra aria − Sky

L’Inter campione d’Italia pensa anche a programmare il proprio futuro. Da questo punto di vista, emblematiche le parole dell’AD Beppe Marotta nelle ultime ore.

ARIA DIVERSA − L’Inter sta pomeriggio si metterà nuovamente al lavoro per preparare la partita contro il Torino. A tal proposito, già un giocatore, esempio di grandezza assoluta, si è presentato ad Appiano Gentile con diverse ore di anticipo. Matteo Barzaghi di Sky Sport 24 ha poi commentato gli scenari sull’imminente estate nerazzurra: «Marotta dice la verità, ovvero che non ci sono incedibili. Ma rispetto agli altri anni quest’anno c’è meno preoccupazione, la verità è che nessuno vuole lasciare l’Inter. Se dovesse arrivare un’offerta gigantesca l’Inter come tutte le squadre la prenderà in considerazione. Ma non ci sono campanelli d’allarme: l’obiettivo è migliorare la squadra rendendola sempre più forte. Si lavora sui rinnovi di Lautaro Martinez e Barella. Per Dumfries c’è stata una frenata e se dovesse arrivare una bella offerta potrebbe essere ceduto. Ma fiducia alla dirigenza, che ha saputo migliorare i conti e aumentare di competitività».