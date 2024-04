Inter, chi sacrifichi? Solo un nome. Ma nella lista mercato c’è di più! – TS

L’Inter si prepara al mercato estivo: tre gli obiettivi per cui è necessaria una mossa in uscita. TuttoSport spiega le possibilità che ha la dirigenza nerazzurra per muoversi nelle trattative.

INTENZIONI – Con l’obiettivo scudetto e seconda stella centrato per l’Inter, si inizia già ad entrare nel pieno del mercato. A parlarne sono stati gli stessi dirigenti nerazzurri, che hanno espresso le proprie volontà e intenzioni per la prossima estate. Ma, dando per ufficiali i due colpi di Taremi e Zielinski, cosa dovrà fare l’Inter nella prossima sessione di mercato? Nella lista dei calciatori certi di salutare c’è sicuramente Cuadrado, insieme a Sensi, Klaassen e Sanchez. Audero, poi, non dovrebbe essere riscattato dalla Sampdoria.

ENTRATE – Sul taccuino delle entrate, a questo punto, c’è un nuovo secondo portiere, un difensore centrale che rinforzi il settore di Acerbi e De Vrij e, ovviamente, un attaccante che completi il pacchetto offensivo. I nomi che corrispondono a questi obiettivi di mercato per l’Inter sono Bento, il portiere dell’Athletico Paranaense, il difensore del Torino Buongiorno, e l’attaccante di talento del Genoa, Gudmundsson. Tre giocatori che, sommati, costerebbero all’Inter un cifra intorno ai 100 milioni. Come ottenere quei soldi? Vendendo un big come Thuram, ad esempio, con una clausola da 85 milioni. Ma non è questo il piano dell’Inter, come confermato da Moratta recentemente.

USCITE – Probabilmente è solo uno il nome che l’Inter cederebbe senza troppi rimpianti: Denzel Dumfries. Che porterebbe nelle casse nerazzurre una cifra intorno ai 30 milioni. Il laterale destro, però, andrebbe a sua volta sostituito, visto che Buchanan viene spesso impiegato a sinistra. Ma nella lista dei sacrificabili si aggiunge anche Arnautovic (pur con le probabili difficoltà di vendita), Correa che, se tornerà dall’Olympique Marsiglia, l’Inter proverà a cedere cercando di ottenere almeno 8 milioni di euro. Da non dimenticare, poi, anche Agoume, Radu, Vanheusden, Oristanio, Sebastiano Esposito e i giovani in prestito secco. Come Valentin Carboni, che non è in vendita, come anche Satriano, Francesco Pio Esposito, Zanotti e Filip Stankovic, ma tutto dipende dal tipo e dal valore di un’eventuale offerta all’Inter.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini