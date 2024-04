Zirkzee desiderio di mezza Europa: anche l’Inter! Costo… variabile – CdS

Zirkzee sta trascinando il Bologna a una storica qualificazione in Champions League, ma non è scontato che la giochi coi rossoblù. Questo perché diversi club si sono interessati a lui: il Corriere dello Sport mette anche l’Inter.

UOMO COPERTINA – Joshua Zirkzee è il volto principale in campo del Bologna quarto in classifica. Undici gol in trentuno partite, ma soprattutto una presenza pazzesca per aiutare la manovra della squadra di Thiago Motta. Contro ogni pronostico, i rossoblù sono ora a un passo da un’impensabile qualificazione in Champions League. Con il rovescio della medaglia: i suoi pezzi pregiati sono ora osservati dalle grandi d’Europa, Zirkzee compreso (con l’Inter fra le pretendenti). Per il quale, va ricordato, il Bayern Monaco dal quale il Bologna l’ha comprato nell’agosto del 2022 ha una clausola per riacquistarlo a quaranta milioni di euro.

Quanto può costare Zirkzee all’Inter?

CHI LO PRENDE? – Inter, Milan, Juventus, Arsenal e tanti altri. Sono i club che il Corriere dello Sport indica come interessati a Zirkzee. Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, di recente si è espresso con una battuta: «Quanto vale? Quello che scrivono è anche poco». Si va quindi dai quaranta milioni validi solo per il Bayern Monaco fino a settanta: una certezza ancora non c’è. Ma di sicuro non sarà svenduto, vista la stagione che sta facendo e i risultati che sta portando ai felsinei. Perciò, che sia Inter o altrove, per Zirkzee serviranno tanti soldi per portarlo via da Bologna.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Burreddu