Ceccarini: «Zirkzee per l’Inter? Il Bologna ha deciso sui giocatori»

Oggi (e non solo) si è parlato di Zirkzee come opzione per l’Inter della prossima stagione. Ceccarini, durante Tutti Convocati su Radio 24, risponde alla domanda spiegando il progetto Bologna.

SQUADRA IN DECOLLO – Joshua Zirkzee sarà inevitabilmente un pezzo pregiato del mercato. Niccolò Ceccarini commenta le voci sull’Inter: «Io credo che il Bologna non svenderà nessuno. Se qualcuno vorrà uno dei suoi giocatori lo dovrà pagare in maniera molto cara. La loro garanzia è l’area sportiva, che ha messo in piedi questo splendido modello che è oggi il Bologna. Ha un grande allenatore come Thiago Motta, una squadra che è stata valorizzata dall’allenatore, un direttore sportivo come Giovanni Sartori, Marco Di Vaio e Claudio Fenucci che fanno tutti capo a Joey Saputo che hanno messo qualità ed esperienza al servizio di un progetto che sta decollando».

Zirkzee opzione Inter, ma il Bologna non svende

MOTIVAZIONI AGGIUNTIVE – Ceccarini prosegue il suo discorso su Zirkzee e l’Inter: «Se dovesse andare in Champions League e qualcuno partirà sarà sostituito adeguatamente. Penso che per un allenatore e un gruppo squadra aver raggiunto un qualcosa di straordinario, perché rimarranno della storia, magari gli farà avere voglia di essere protagonisti. Questo dipenderà molto dai loro progetti, però posso dire di aver visto un gran bel gruppo al Bologna e questo fa bene al calcio italiano».