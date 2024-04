Inter, andamento dei prestiti: Esposito decisivo, Satriano nella storia

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Sebastiano Esposito firma un assist decisivo per la Sampdoria. Mentre Martin Satriano fa entrare il Brest nella storia.

RIEPILOGO PRESTITI – Martin Satriano riesce nell’impresa in cui sta invece fallendo Joaquin Correa. L’attaccante uruguaiano segna un gol nel pirotecnico 4-5 con cui il Brest vince in casa del Rennes. Una vittoria che permette ai bretoni di qualificarsi alle coppe europee per la prima volta in 121 anni di storia. Mentre il Marsiglia del Tucu potrà puntare solo sulla vittoria dell’Europa League per tornare in Champions League, essendo settimo a 12 punti dal quarto posto. In Italia torna in copertina Sebastiano Esposito. Di nuovo a pieno regime e titolare, l’attaccante classe 2002 serve l’assist per l’1-1 tra Sampdoria e Como. Pareggio che arriva anche grazie a numerose parate decisive di Filip Stankovic. Pessime notizie invece per Eddie Salcedo: il suo Lecco subisce un poker a Parma e diventa la prima squadra della Serie B 2023/24 a retrocedere ufficialmente. A fine stagione l’attaccante italo-colombiano tornerà quindi all’Inter, in attesa di trovare una sistemazione definitiva.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Genoa-Cagliari :

VALENTIN CARBONI (C) – Lecce-Monza 1-1: titolare, sostituito al 59′

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Como 1-1: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Como 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 assist, 1 ammonizione

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Brescia-Spezia 0-0: in panchina, subentra all’84’

EDDIE SALCEDO (A) – Parma-Lecco 4-0: in panchina

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Cosenza-Bari 4-1: in panchina, subentra all’intervallo

FRANCO CARBONI (D) – Ternana-Ascoli 0-1: titolare, 90′ in campo

JAN ZUBEREK (A) – Ternana-Ascoli 0-1: non convocato

IONUT RADU (P) – Bournemouth-Brighton 3-0: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Betis-Siviglia 1-1: titolare, 90′ in campo

MARTIN SATRIANO (A) – Rennes-Brest 4-5: titolare, sostituito al 76′, 1 gol

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Standard Liegi-Sint-Truiden 1-1: indisponibile per infortunio

NIKOLA ILIEV (A) – CSKA 1948-Arda : non convocato