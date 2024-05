Inter, calciomercato ‘finito’ ancor prima di iniziare: le mosse previste

Sembra un paradosso, ma il calciomercato dell’Inter sembra essere finito ancor prima di iniziare. Tutto merito di un capillare lavoro della dirigenza nerazzurra, in grado di individuare gli uomini giusti per puntellare la rosa.

PUNTELLARE – Questa, di base, la parola d’ordine per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter. Non c’è bisogno di stravolgere nulla di questa grande squadra che ha dominato il campionato italiano, conquistando il ventesimo scudetto che vale la seconda stella sulla maglia a partire dalla prossima stagione. La cosa importante in estate sarà concentrarsi sul mantenimento dell’ossatura della rosa per Simone Inzaghi e riuscire a migliorare i reparti leggermente più in difficoltà della rosa, come – per esempio – l’attacco. Il tutto anche e soprattutto in vista della prossima stagione, dove non solo bisognerà riconfermarsi in campionato, ma anche affrontare una UEFA Champions League più lunga (con due partite in più nella prima fase) e il Mondiale per Club.

Inter, che lavoro per il calciomercato! Tutto (o quasi) già definito

PARAMETRI ZERO – Una delle grandi capacità di Beppe Marotta è quella di trovare i parametri zero migliori a disposizione e metterli subito sotto contratto. È il caso di Piotr Zielinski del Napoli, ma anche di Mehdi Taremi del Porto. Due nomi a costo zero in grado di rinforzare sia il centrocampo che l’attacco. Mosse importanti, che permettono intanto di mettere a posto la rosa. Per potersi poi concentrare, senza stress, sui restanti colpi per potersi giocare tutti gli obiettivi stagionali nel migliore dei modi (ne parliamo anche sulla nostra Inter-News.it web TV).

PROSSIMI OBIETTIVI – Obiettivi che per l’Inter riguardano principalmente l’attacco: dopo Mehdi Taremi, infatti, il grande sogno è il nome di Albert Gudmundsson del Genoa, autore fin qui di 14 gol in campionato. Ma attenzione anche al centrocampo: saranno due i nomi in uscita, ovvero Stefano Sensi e Davy Klaassen, con l’ingresso “soltanto” di Zielinski. Pertanto il nome in mezzo al campo, uscito nelle ultime ore, è quello di Matt O’Riley del Celtic Glasgow. Infine la porta, perché il profilo di Bento dell’Athletico Paranaense continua a piacere, dal momento che Emil Audero non dovrebbe esssere riscattato e che Filip Stankovic – dopo la stagione alla Sampdoria – potrebbe fare un’altra esperienza da titolare in prestito.