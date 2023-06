HOTPOST – Rivedi la diretta video con analisi e commento di Manchester City-Inter

Torna Hotpost, l’appuntamento con la Redazione di Inter-News.it per commentare le gare dell’Inter. Rivedi in differita il video dell’ultima puntata della stagione andata in diretta ieri in occasione di Manchester City-Inter, finale di Champions League, terminata 1-0 per gli inglesi

HOTPOST – Ti sei perso l'appuntamento LIVE dedicato alla partita Manchester City-Inter (vedi report) con la Redazione di Inter-News.it? Nessun problema! Rivedi la puntata di Hotpost in differita, quando e come vuoi, con il commento degli ultimi minuti in diretta e le analisi al termine dell'amichevole. Un appuntamento fisso per commentare le gare giocate dai nerazzurri. Di seguito il video dei minuti conclusi della finale di Champions League Manchester City-Inter e l'analisi della partita. Per l'occasione, divanata con Romina Sorbelli, Alessia Gentile e Federico Scardetta.

Quello di ieri sera è stato l’ultimo appuntamento della stagione con le dirette live video sulle partite dell’Inter. Nonostante il risultato, non si può che ringraziare la squadra e il mister per le emozioni trasmesse quest’anno. Le dirette video sulle gare dei nerazzurri ritorneranno puntualmente la prossima stagione.