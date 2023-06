Inter, traverse e miracoli: così fa male! Vince il Manchester City

Termina sul punteggio di 1-0 Manchester City-Inter, finale di Champions League. Ecco quanto successo allo stadio Ataturk di Istanbul in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata (vedi report)

SI ROMPE L’EQUILIBRIO − Ritmo blando ad inizio ripresa con il Manchester City che fa la partita e l’Inter ad aspettare. Al minuti 56 entra Romelu Lukaku, che lascia il posto a Edin Dzeko. Due minuti più tardi super occasione per Lautaro Martinez. Akanji si addormenta regalando palla al Toro, ma davanti Ederson e in una posizione defilata si fa stoppare dal portiere brasiliano. Al 68′, arriva il vantaggio del Manchester City: azione insistita degli inglesi, Bernardo Silva imbuca per Stones, cross respinto da Calhanoglu e sulla respinta preciso destro di Rodri per 1-0. La reazione dell’Inter non si fa attendere e praticamente un minuto più tardi arriva una clamorosa palla-gol: Dumfries scodella di testa in area, trova Dimarco che becca la traversa e sulla ribattuta stoppa tutto Lukaku. Al 77′ ci pensa poi Onana a tenere in vita l’Inter parando su diagonale di Foden. Incredibile occasione per l’Inter all’88’ con Lukaku che da due passi colpisce di testa, ma Ederson la toglie dalla linea. Cinque minuti di recupero: al 95′ altra prodezza di Ederson sul colpo di testa di Gosens. Mala Champions League va al Manchester City.