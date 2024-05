Top-5 Inter di Inzaghi nel triennio 2021-2024: i calciatori più utilizzati

Il segreto dell’Inter di Inzaghi, neo Campione d’Italia, parte da molto lontano e la Top-5 dei calciatori più utilizzati nell’ultimo triennio lo dimostra. Anzi, è proprio la combinazione delle tre singole classifiche a dare una delle risposte cercate. Analizziamo nel dettaglio la situazione

MILANO – A quattro giornate dal termine della Serie A, che per l’Inter significa anche termine della stagione, è tempo di bilanci. Bilanci che non devono riguardare per forza solo la terza stagione di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Si può analizzare l’intero triennio di Inzaghi a Milano. Anche per evidenziare lo straordinario lavoro fatto nonostante tante modifiche nella rosa. Una rivoluzione continua che, anziché togliere, ha aggiunto ulteriore convinzione al gruppo-squadra dell’Inter. Il vero segreto dello Scudetto della Seconda Stella, probabilmente. Ma quali sono i calciatori più utilizzati da Inzaghi in maglia Inter nelle ultime tre stagioni? Ecco le tre classifiche Top-10, considerando i minuti giocati (senza addizionare quelli di recupero, ndr).

Top-10 Inter 2021/22 | Minuti giocati

Samir4.560′Milan4.380′Marcelo4.094′Nicolò3.934′Ivan3.898′Edin3.371′Stefan3.366′Hakan3.356′Alessandro3.328′3.292′

Top-10 Inter 2022/23 | Minuti giocati

Lautaro Martinez 4.117′Barella 4.029′Francesco3.827′André3.720′Bastoni 3.545′Calhanoglu 3.502′Denzel3.442′Matteo3.341′Henrikh3.336′Federico3.170′

Top-10 Inter 2023/24 | Minuti giocati

Yann3.720′Mkhitaryan 3.402′Lautaro Martinez 3.255′Barella 3.247′Marcus3.096′Calhanoglu 3.093′Darmian 3.005′Acerbi 2.927′Bastoni 2.791′Dimarco 2.480′

TRIENNIO RIVOLUZIONARIO – Da queste tre classifiche si evince la rivoluzione totale. Quella che dal capitano Samir Handanovic in porta porta – scusate il gioco di parole – a Lautaro Martinez con la fascia sul braccio sinistro e Yann Sommer tra i pali. Non prima di essere passati attraverso André Onana estremo difensore e la coppia formata da Milan Skriniar e Marcelo Brozovic ad alternarsi nel ruolo di guida in campo. Tre stagioni paradossalmente con poca continuità a livello di formazione ma con tanta crescita da parte dei veri leader di questa Inter firmata Inzaghi. Quindi, chi sono i nerazzurri più utilizzati da Inzaghi tra il 2021 e il 2024? La risposta non stupirà molti ma l’ordine finale forse sì. Ecco la classifica Top-5 aggiornata dopo Inter-Torino (2-0).

Top-5 Inter 2021-2024 | Minuti giocati

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale



Barella 11.210′Lautaro Martinez 10.664′Calhanoglu 9.951′Bastoni 9.664′Darmian 8.394′