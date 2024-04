Analisi tattica Inter-Torino (2-0): Calhanoglu prolunga la festa di Inzaghi

Analisi tattica di Inter-Torino, terminata 2-0 grazie alla doppietta di Calhanoglu. Nel giorno della festa il turco conferma che l’idea inzaghiana di non rinunciare ai titolarissimi è vincente. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – Chi parlava di turnover alla vigilia non aveva fatto i conti con Simone Inzaghi, che schiera la formazione-tipo anche in Inter-Torino, dovendo rinunciare solo a due titolarissimi per infortunio. In difesa ritrova la maglia da titolare Stefan de Vrij in mezzo e largo sulla fascia sinistra c’è Carlos Augusto a centrocampo. Il Torino si impegna abbastanza mentre l’Inter sembra stare in campo solo per fare una comparsa nel giorno della festa Scudetto. Regna l’equilibrio, o – come direbbe qualcuno – la noia, e non si segnalano particolari emozioni. Ritmo molto lento e ospiti leggermente più pericolosi, anche senza strafare. Il primo tempo non verrà ricordato per lo spettacolo in campo e ancor meno per gli aspetti tecnico-tattici: Inter-Torino 0-0.

Analisi tattica Inter-Torino: le mosse di Inzaghi

LETTURA – Nessuna modifica nell’intervallo ma l’immediata espulsione di Adrian Tameze sposta gli equilibri. L’Inter, spinta dal suo pubblico, si ritrova in superiorità numerica a gestire una partita senza pressioni. Tutto troppo facile per la squadra di Inzaghi, che costruisce l’azione del vantaggio e trova il bis dal dischetto. In entrambi casi è infallibile Hakan Calhanoglu, cecchino nerazzurro. Il 2-0 al 60′ dà il via alla girandola dei cambi, ruolo per ruolo. L’unica variazione arriva nei 20′ finali, quando Inzaghi cala il tridente con Alexis Sanchez trequartista dietro le punte arretrando Carlos Augusto in difesa per fare spazio a Tajon Buchanan a centrocampo nel 3-4-1-2 finale. I tentativi per arrivare al tris non vanno a segno ma la festa a San Siro è già iniziata da tempo: Inter-Torino è solo un passaggio obbligato prima di far scatenare tutti i tifosi a Milano. Altri tre punti – con tanto di porta inviolata! – possono contribuire a nuovi record per Inzaghi.

NB: Clicca qui per leggere anche l’analisi tattica sulle partite precedenti dell’Inter di Inzaghi.