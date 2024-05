Taremi e le visite all’Inter in gran segreto! Retroscena sul fratello − TS

Taremi dal primo luglio sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Sull’iraniano, che domenica sera ha prima segnato e poi pianto per l’ultima gara col Porto a do Dragao, c’è un interessante retroscena.

LACRIME E SALUTI − Prima il gol decisivo contro il Boavista al 99′ e poi il pianto di addio dal Porto. Domenica sera Mehdi Taremi ha vissuto una serata ricca di emozioni, con tanto di lacrime nel post partita per l’ultima gara con la maglia del Porto in casa. Prima di approdare definitivamente all’Inter dovrà giocare altre due partite, tra cui la finale di Coppa del Portogallo. Dal prossimo primo di luglio sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, così come lo sarà anche l’altro parametro zero Piotr Zielinski. Simone Inzaghi è pronto ad accogliere un duo ricco di esperienza e qualità.

Taremi all’Inter tra numeri e retroscena

NUMERI E VISITE − L’Inter accoglierà un giocatore capace di segnare con la maglia del Porto complessivamente 90 gol in 180 partite. Insomma una bel biglietto da visita per Taremi, che arriverà a Milano sulla soglia dei 30 anni e con ancora tanto da dare al calcio internazionale. Sarà lui la terza punta dell’Inter dietro a Lautaro Martinez e Thuram, con Arnautovic che diventerà la quarta. Taremi, a febbraio aveva deciso di rinviare le visite mediche per rispetto dello stesso Porto, ma in realtà, nelle settimane successive, come riferisce Tuttosport, se ne era sottoposto in gran segreto. Inoltre, ad inizio aprile, il fratello dell’attaccante, vicino al suo entourage, è stato a Milano per prendere confidenza con la città.

