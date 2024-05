Zhang domani fa… Pimco! E per l’Inter parte l’effetto domino − TS

Steven Zhang domani firmerà il tanto agognato accordo con Pimco, che permetterà al patron dell’Inter di liquidare Oaktree. Per i dirigenti ottime notizie.

CHIUSURA − Domani giornata importante per il futuro dell’Inter con Suning e Pimco, che firmeranno l’accordo sul nuovo prestito da quasi 400 milioni di euro. In questo modo, Zhang potrà liquidare Oaktree Capital e sbloccare la situazione in casa Inter. I dirigenti, infatti, aspettano novità dall’operazione per poi cominciare a ragionare e a programmare il prossimo mercato estivi. Marotta e Ausilio, oltre ai possibili nuovi innesti – Sugawara e Bento su tutti – potranno presto chiudere le trattative per i rinnovi di Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Simone Inzaghi.

Zhang chiude con Pimco e l’Inter si sblocca

EFFETTO DOMINO − La chiusura dell’operazione Zhang-Pimco, dunque, darà all’Inter nuova linfa per programmare il futuro. A fine stagione, la dirigenza si siederà a tavolino con Simone Inzaghi per ragionare sul da farsi. L’idea è quella di puntellare l’organico, inserendo qualche pedina forte e di esperienza. Taremi e Zielinski rientrano in tale criterio. Ma l’effetto domino interesserà anche i rinnovi: arriveranno prima quelli di Inzaghi e Barella, per cui si aspetta solamente l’annuncio ufficiale, e poi quello di Lautaro Martinez. La distanza è colmabile e presto si arriverà a dama.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino