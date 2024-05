Sugawara e il pacchetto completo! Inter, da un lato vinci sicuro! − TS

L’Inter lavora per Sugawara, terzino destro dell’AZ Alkmaar, che potrebbe prendere il posto di Dumfries. Il laterale del Giappone gode di grande appetibilità in patria.

MARKETING − Yukinari Sugawara è il nome nuovo sulla lista dell’Inter per compensare ad un eventuale partenza di Denzel Dumfries in estate. Il laterale giapponese dell’AZ Alkmaar piace alla dirigenza nerazzurra, che sta sondando ovviamente il terreno prima di imbastire una vera e propria trattativa col club olandese. Sugawara, oltre a poter essere una pedina importante dal punto di vista tecnico, potrebbe al contempo diventare un vantaggio anche per l’area marketing. Il Giappone è un’area, che la stessa Inter ha conosciuto in prima persona recentemente col mini tour dello scorso anno, e dunque, un eventuale arrivo a Milano di Sugawara sarebbe anche una mossa strategica molto interessante.

Sugawara sulle orme dell’ex Nagatomo: l’Inter ricorda

IDOLO − L’unico giapponese nella storia dell’Inter finora è stato Yuto Nagatomo, che ha giocato a Milano dal 2011 al 2018. Oltre al buono apporto in termini tecnici, Nagatomo diede una sterzata impressionante all’area marketing dell’Inter. I giapponese, sia tifosi che addetti ai lavori, diventarono pazzi per il suo arrivo all’Inter, tanto da seguirlo assiduamente ad ogni partita. Dall’onda anomala sugli accrediti per l’assalto di giornalisti giapponesi al seguito del loro idolo fino alla vendita della sua maglia numero 55, passando pure per il sito del club tradotto in giapponese. Insomma, Sugawara all’Inter sarebbe un doppio colpo: sia tecnico che strategico.