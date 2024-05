Sugawara erede di Dumfries? L’Inter studia e occhio all’assist! − TS

Sugawara è finito nel mirino dell’Inter per la prossima stagione. Il laterale giapponese può sostituire Denzel Dumfries, che ha ancora non ha rinnovato il suo contratto.

MOSSA − L’Inter studia e ragiona su Yukinari Sugawara. Il terzino giapponese dell’AZ Alkmaar piace alla dirigenza nerazzurra, che lo ha messo in cima alla lista, racconta Tuttosport, come principale indiziato per sostituire l’eventuale partente Denzel Dumfries. Sugawara si trova, contrattualmente parlando, nella stessa situazione dell’interista: ossia contratto in scadenza nel 2025 e dunque possibilità di prenderlo ad un prezzo leggermente più ridotto. Insomma, l’Inter potrebbe anche ripetere l’operazione Tajon Buchanan, col Bruges che diede il canadese per sette milioni di euro evitando così di perderlo a zero dopo un anno. Per Dumfries, l’Inter spera di ricevere un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Sugawara il post Dumfries all’Inter: alcuni elementi

NUMERI − Oltre all’assist del contratto, Sugawara potrebbe essere una pedina interessante per l’Inter per altri motivi. In primis l’età, in quanto compirà 24 anni solamente a fine giugno. Poi il suo rendimento: in questa stagione, ha messo a referto quattro gol e otto assist in 41 partite complessive. E per ultimo, Sugawara, in quanto extracomunitario, andrebbe ad occupare uno slot, l’laltro sarà occupato da Taremi. Mentre Bento ha passaporto italiano.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino