Bento dribbla ma non troppo: «Inter? Nulla di chiuso. Linck sarà bravo»

Bento, portiere brasiliano, è finito nel mirino dell’Inter, che potrebbe portarlo presto a Milano come nuovo secondo di Yann Sommer.

PROVA A DRIBBLARE − Bento, portiere dell’Athletico Paranaense, ma seguitissimo dall’Inter ha parlato per Trétis. L’estremo difensore, convocato dal Brasile per la Copa America, ha detto la sua sul suo futuro: «Sono felice che il mio nome si leghi ad un club come l’Inter. Ma non c’è niente di chiuso, sono stato speculazioni. Sono concentrato sull’Athletico Paranaense e voglio fare del mio meglio qui perché ho imparato tanto giocando qui. Addio? Se succederà sono sicuro che Leo Linck porterà a termine il mio lavoro». Da un lato ha provato a dribblare le voci, ma dall’altro non ha chiuso la porta. Anzi, ha quasi mandato un in bocca al lupo al suo successore.