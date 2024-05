Pimco-Inter, c’è la data X per Zhang! Piccola parte su 1900 miliardi

Il fondo Pimco è pronto a dare una mano a Zhang per tenersi l’Inter. Della possibilità di un’iniezione di capitali dall’America ne ha parlato il giornalista Palmeri, in collegamento da Milano per Sportitalia Mercato.

GIORNATA DI ANNUNCI – Questa settimana sono attese novità di rilievo sul fronte societario dell’Inter. Il fondo Pimco è ormai a un passo dal diventare l’aiuto concreto che Steven Zhang necessitava per mantenere la società e risolvere la questione Oaktree. Già in questi giorni sono previsti gli annunci, che il giornalista Tancredi Palmeri dà in anticipo.

Pimco a sostegno di Zhang e dell’Inter: le parole di Palmeri

INTER AL RIPARO – Le parole di Palmeri: «Al di là che venerdì ci sarà la consegna dell’Ambrogino d’Oro per la seconda stella quello che è importante è che, nella giornata di venerdì, dovrebbe arrivare l’annuncio – finalmente – dell’accordo con il fondo Pimco. Saranno 430 milioni per saldare i 375 dovuti a Oaktree entro il 20 maggio. Il fondo Pimco ha anche una sede a Milano, fra le tante nel mondo. Gestisce patrimoni e fondi nella cifra di 1900 miliardi di dollari, non è un errore, e dovrebbe dare tre anni di tempo a Zhang per provare a rientrare, ma è complicato, o a vendere l’Inter».