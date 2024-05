VIDEO – Taremi in lacrime. L’ultima al do Dragao col Porto

Mehdi Taremi ha giocato ieri sera la sua ultima partita in casa all’Estadio Do Dragao con la maglia del Porto. Alla fine dei 90 minuti si è lasciato andare, ecco il video.

LACRIME – Non poteva che finire con un gol la storia infinita d’amore tra Mehdi Taremi e il Porto. L’attaccante iraniano è stato decisivo nella partita del campionato portoghese di ieri sera contro il Boavista, segnando la rete decisiva per la vittoria al minuto 99. Il calciatore è promesso sposo dell’Inter, si unirà al progetto nerazzurro in estate alla scadenza del suo contratto da inizio luglio. Sarà la terza punta nella rosa di Simone Inzaghi, prendendo il posto del partente Alexis Sanchez e rimanendo alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. La stagione attuale non è ancora finita, Taremi poche ore fa ha salutato definitivamente i suoi tifosi. Sotto la curva portoghese è scoppiato in lacrime, i compagni lo hanno abbracciato ed hanno dato vita ad un momento estremamente toccante. Sport Tv ha ripreso la scena e pubblicato il video su X.

Nonostante il passo in avanti in programma nella sua carriera all’età di 31 anni è sempre difficile dare l’addio ad un club in cui si sono passati 4 anni. 180 partite e 90 gol dopo, Taremi è pronto a vestire la maglia dell’Inter.