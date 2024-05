Wan Bissaka nel mirino dell’Inter, ma il profilo non sembra adatto

Nelle idee di mercato dell’Inter per l’esterno destro a quanto si legge c’è anche Wan Bissaka. Un elemento che però sembra lontanissimo dalle necessità nerazzurre per il ruolo.

OPZIONE SULLA DESTRA? – Un nome che circola per la fascia destra dell’Inter è quello di Wan Bissaka, esterno inglese al Manchester United dal 2019-2020. Un classe 1997 che copre sì il ruolo di esterno, come terzino destro, ma che a parte la forza fisica e l’esperienza sembra avere davvero poco di quello che servirebbe alla causa nerazzurra.

CARENZE OFFENSIVE – Per giocare da esterno a tutta fascia all’Inter infatti servono doti offensive. Nella gestione della palla e anche nell’attacco della fascia. Doti di cui, semplicemente, Wan Bissaka è privo. Il suo punto di forza è sempre stata la fase difensiva, e negli anni a Manchester non ha sviluppato praticamente nulla d’altro. Parliamo di un giocatore che in maglia United assomma 2 gol e 13 assist in 187 partite. Ma guardiamo le sue statistiche prese da Fbref:

I numeri confermano che Wan Bissaka produce poco a livello di gol e assist. Un punto di partenza già problematico, di cui abbiamo anche dati più specifici:

Nella creazione di gol e tiri è un giocatore sotto la media del ruolo, di molto. Possiamo dire che interpreta la fascia come elemento puramente difensivo. Non esattamente il massimo per pensare di schierarlo in un ruolo più offensivo del suo attuale. Anche perché parliamo di un elemento sì ancora giovane, ma in gran parte già formato, che si dimostra non a suo agio né nei passaggi né a portare palla.

PROBLEMA IN POSSESSO – Guardiamo le statistiche di Wan Bissaka in possesso palla, sempre da Fbref:

L’inglese viene anche coinvolto nel possesso, ma principalmente quando la palla è nella trequarti difensiva. E va sottolineato che non brilla in tutte le voci denominate “carries”, quindi nel portare palla, nella progressione palla al piede. Insomma, non è uno che punta l’uomo, si mette in proprio e risale il campo. Il problema è che oltre a questo non brilla nemmeno nei passaggi:

Non ne produce tantissimi, e praticamente tutti sono corti. Appena il range si amplia, i numeri crollano. Pochi poi i passaggi chiave e i passaggi prodotti sulla trequarti offensiva, a conferma di una scarsa propensione ad attaccare lo spazio. Ecco poi la specifica sui tipi di passaggi:

Una grafica impietosa. In cui spicca la scarsità assoluta di cross prodotti dal giocatore. Wan Bissaka insomma è un elemento primariamente difensivo, che interpreta il ruolo di terzino destro in chiave fortemente conservativa e senza doti di spicco in nessun ambito offensivo. Non si capisce insomma come possa rappresentare un’idea per l’interpretazione della fascia di Inzaghi.