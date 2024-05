Inzaghi a due partite dal fare (ancor di più) la storia dell’Inter

Simone Inzaghi sta battendo record su record nella stagione del ventesimo Scudetto dell’Inter. Quello che vale la storica (e agognata) seconda stella. E adesso ha a disposizione le ultime due partite della stagione per fare la storia.

AL SECONDO POSTO – La stagione 2023/24 dell’Inter fa già parte della leggenda nerazzurra. E gran parte del merito va a Simone Inzaghi, artefice di un campionato ai limiti della perfezione che vale lo Scudetto della seconda stella. Tuttavia il tecnico piacentino sta facendo la storia anche nei freddi numeri. Non solo perché, con la roboante vittoria di Frosinone, ha portato l’Inter a totalizzare 92 punti in Serie A (qui la classifica), il secondo miglior risultato di sempre dopo i 97 della stagione 2006/07. La straordinarietà del lavoro di Inzaghi nell’anno della seconda stella si evince anche dalle vittorie totali. Che danno l’idea di quanto questa stagione sia non solo storica, bensì leggendaria.

RECORD NEL RECORD – In questa stagione di Serie A, l’Inter di Inzaghi è a quota 29 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte in 36 giornate. Ciò significa che Lautaro Martinez e compagni hanno vinto l’80,6% delle partite disputate in questo campionato. Se allarghiamo il panorama a tutte le competizioni, fanno 35 vittorie in 47 gare totali, una percentuale di successo del 74,5%. Numeri che sono già nella storia dell’Inter, superando anche quelli della stagione 2006/07, la migliore nella storia finora. All’epoca Roberto Mancini raccolse 30 vittorie su 38 in Serie A (78,9%) e 40 in 55 partite stagionali (72,7%). Pertanto, vincendo le ultime due partite di questa stagione (contro Lazio e Verona), Inzaghi apporrebbe la firma definitiva sulla miglior stagione di sempre nella storia dell’Inter. A sugellare quello che, a furor di popolo, è già lo Scudetto più bello di sempre.