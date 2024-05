Sabatini: «Zhang ottimi risultati con l’Inter. Prima o poi cessione»

La situazione di Steven Zhang è sempre al centro dell’attenzione. L’Inter aspetta la mossa per il futuro del presidente, Sandro Sabatini rassicura su Radio Sportiva.

FUTURO – Pimco e Steven Zhang sono vicinissimi all’accordo per il finanziamento da concedere per il pagamento del prestito ad Oaktree. Così all’interno della società non cambierà quasi niente per i prossimi anni. I giorni a venire vedranno una svolta in positivo per il club nerazzurro, Sandro Sabatini parla in generale e giudica: «La presidenza Zhang sta ottenendo buoni risultati, ottimi risultati, eccellenti con la vittoria di due scudetti. Anche Coppe Italia e Supercoppa in più. Una proprietà che se non avesse il problema dei soldi probabilmente darebbe ai propri tifosi una squadra che è più forte di quello che già è adesso. Tutto qua. Prima o poi la società deve passare di meno, significativo in questo senso che il fondo Oaktree aveva la possibilità di prendersi l’Inter e ha fatto in modo che ci fosse un altro fondo a fare il prestito. L’Inter con questi conti quando passerà di mano non sarà sicuro alle condizioni migliori richieste da Zhang. C’è un accumulo di situazioni negative che per bravura dei dirigenti non hanno alcuna conseguenza sul campo».