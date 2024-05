Taremi emozionato: «Sarò per sempre uno del Porto, mancherete!»

Taremi presto sarà un giocatore dell’Inter, ma prima vorrà finire al meglio la stagione col Porto. Ieri, ha trovato il suo quarto gol nelle ultime sei partite.

EMOZIONATO − Mehdi Taremi, autore del 2-1 decisivo del Porto contro il Boavista, ha voluto salutare con grande emozione i suoi tifosi per l’ultima partita in casa. L’iraniano sarà un nuovo giocatore dell’Inter: «È stata la mia ultima partita con il Porto a do Dragao, ma la cosa più importante è stata che l’FC Porto sia riuscito a vincere. Cerco sempre di fare del mio meglio ed è stata una serata magica per me perché ho segnato e siamo riusciti a vincere. So che i tifosi sono un po’ tristi con me, ma ho sempre dato il massimo per l’FC Porto e continuerò a sostenere l’FC Porto. Sarò un super drago fino alla fine della mia carriera e della mia vita. Ha sempre dato il massimo per la squadra e mi mancherà molto. Cerchiamo sempre di vincere, così deve essere in un grande club». Queste le due parole su Sport Tv.