Bento-Inter, strada imboccata. È già dualismo con Sommer! − CdS

Bento rimane sempre in cima alla lista dei desideri dell’Inter, che tra fine maggio e giugno potrebbe tentare l’assalto finale. Intanto, è già partito il dualismo con Yann Sommer.

OPERAZIONE − Volontà e promesse tra Bento e l’Inter. Il portiere brasiliano, che ha iniziato da appena quattro giornate il suo campionato con l’Athletico Paranaense in Brasile, spera di finire all’Inter in estate. Lo scorso anno, Piero Ausilio, ha strappato una promessa al presidente del club di Curitiba, ossia posticipare l’arrivo di un anno. L’obiettivo dell’Inter è quello di prendere per una cifra inferiore vicina ai venti milioni di euro, anziché pagare tutta la clausola rescissoria da 65. Inoltre, il club gode anche dello stesso sì del ragazzo, che non vede l’ora di imboccare la strada per Milano.

Bento para, Sommer pure: all’Inter già il dualismo

DISTANZA − Tra Bento e Sommer il dualismo è già partito, anche se a distanza. Infatti, venerdì sera, mentre Sommer parava a Frosinone vivendo una delle sue serate più impegnative con l’Inter; Bento, in Brasile, manteneva la porta inviolata contro il Palmeiras, riuscendo anche a parare un rigore. Insomma, lo svizzero e il brasiliano se le suonano già a distanza. L’idea dell’Inter, in vista della prossima stagione, è quello di avere due portieri di notevole livello con Sommer che farebbe da chioccia a Bento. Un anno di apprendistato per il verdeoro, prima di prenderne la titolarità l’anno successivo. Insomma, come successe con Julio Cesar e Toldo quasi 20 anni fa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno