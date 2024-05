Bento all’Inter, l’esperto Piva: «Athletico Paranaense? Occhio al presidente!»

Bento piace tantissimo all’Inter, che vorrebbe portarlo a Milano per la prossima stagione. A parlarne Daniel Piva, giornalista di Globo Esporte Paranà ed esperto delle questioni legate all’Athletico Paranaense.

NON FACILE − Daniel Piva si esprime sul portiere cercato dall’Inter: «Bento è ora il nome più popolare tra quelli delle papabili cessioni. Il Benfica ci aveva già provato l’anno scorso, ma le proposte furono respinte. Petraglia ha già rifiutato una proposta da 15 milioni di euro per il giocatore. L’atleta sogna di andare in Europa, ma molto dipenderà dalle offerte future affinché la trattativa possa concludersi».

PERSONALITÀ − Piva descrive il presidente dell’Athletico Paranaense: «Petraglia è una persona dalla forte personalità e che non rinuncia alle sue convinzioni. Sulla base di queste caratteristiche ha rivoluzionato Athletico Paranaense, investendo su strutture e asset, oltre al puntare sulle rivelazioni dei giovani giocatori. Negoziare i giocatori è una delle sue caratteristiche principali. L’Athletico Paranaense lavora con la politica del non aver bisogno di vendere il suo giocatore migliore, motivo per cui il club che vuole acquistare l’atleta deve presentare proposte che rendano la trattativa vantaggiosa per tutte le parti».

NO PROBLEMI − Infine, Piva conclude anche con un avviso all’Inter per Bento: «In termini economici, l’Athletico è uno dei riferimenti in Brasile e in Sud America. Il club ha pubblicato il suo bilancio del 2023, in cui ha raccolto oltre 898 milioni di reais (circa 164 milioni di euro) e un surplus di 383 milioni di reais (circa 69 milioni di euro). In altre parole, non ha bisogno di soldi. E poiché quest’anno ricorre il centenario dell’Athletico, il consiglio spera di vincere qualche titolo importante. Non dovrebbe quindi agevolare la probabile partenza del portiere Bento, uno dei nomi principali della rosa del club rossonero».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna