Inter-Lazio, un’assenza per Tudor. Un big tra panca e tribuna − CdS

Oggi la Lazio ritorna a lavorare per preparare la partita contro l’Inter, che si terrà domenica alle 18. Igor Tudor dovrà fare a meno di un big in difesa, mentre un altro va verso l’ennesima esclusione.

SPERANZA − Verso Inter-Lazio. Se la squadra di Simone Inzaghi, che oggi verrà premiato a Piacenza, ritornerà ad allenarsi solamente domani, quella di Igor Tudor inizierà a farlo a partire da oggi. Il tecnico croato spera ancora nella qualificazione in Champions League e per farlo dovrà battere l’Inter sperare in una caduta della Roma contro il Genoa per un eventuale sorpasso sui cugini. Contro i campioni d’Italia, Tudor dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, diffidato contro l’Empoli e ammonito. Al posto suo, pronto Casale.

Inter-Lazio, destini incrociati e diversi

DESTINI − Per Simone Inzaghi sarà una sfida molto speciale, non solo perché potrà essere di ostacolo nel destino europeo della sua ex Lazio, ma perché subito dopo la partita partirà anche la grande festa scudetto con diversi interisti ad esibirsi a San Siro. Tudor cercherà di superare il campione d’Italia con una formazione praticamente già fatta. Il mistero Luis Alberto si infittisce, tant’è che dopo l’esclusione con l’Empoli, lo spagnolo latita tra la panchina e la tribuna anche contro l’Inter. In avanti il ballottaggio è tra Immobile e Castellanos. Poi scelte già definite.

Lazio (3-4-3): Mandas; Patric, Casale, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.