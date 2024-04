Calhanoglu, che rivincita! In Inter-Torino raggiunge il capocannoniere… Del Milan!

Se servissero ulteriori dati per sottolineare tutta la differenza tra l’Inter e le altre squadre in questo campionato, una su tutte il Milan, basta vedere i numeri di Hakan Calhanoglu. Che, da regista, in Inter-Torino ha raggiunto il numero di gol del capocannoniere rossonero, ovvero Olivier Giroud.

RIVINCITA – Come se non bastasse lo scudetto numero venti alzato in faccia nel derby, Hakan Calhanoglu continua a prendersi rivincite su rivincite sul suo ex club, il Milan. Con la doppietta arrivata oggi in Inter-Torino, il centrocampista turco migliora ulteriormente i suoi numeri in campionato. Sono infatti tredici i gol messi a segno in Serie A, e non soltanto su calcio di rigore. Ma cosa c’entrano i rossoneri in tutto questo? Semplice: da regista, Calhanoglu ha messo a segno lo stesso numero di reti del miglior marcatore stagionale del Milan, ovvero Olivier Giroud. Entrambi si trovano infatti a quota 13, sottolineando le categorie di differenza tra le due squadre.

Calhanoglu, la doppietta in Inter-Torino porta verso un record

CACCIA AL RECORD – Adesso per Hakan Calhanoglu, dopo la doppietta di Inter-Torino e il raggiungimento di quota 13, c’è un altro traguardo da raggiungere. Anche se non facilissimo. Ovvero il record di gol segnati da un centrocampista in Serie A, che appartiene alla leggenda nerazzurra – ed ex Pallone d’Oro – Lothar Matthäus. Con la maglia dell’Inter il tedesco siglò infatti 16 gol in una stagione. Ora Calhanoglu potrà provare quantomeno ad eguagliarlo – dopo aver già eguagliato il numero di reti segnate fin qui da Olivier Giroud – con ancora quattro gare a disposizione contro Sassuolo, Frosinone, Lazio e Verona.