Inzaghi, Brambati inventa storie: «Inter, con Allegri 2 scudetti su 3!»

Inzaghi ha vinto il primo scudetto della sua carriera nonché il ventesimo della storia dell’Inter, eppure Brambati prova ancora a svalutare il suo lavoro per esaltare quello di Allegri. Di seguito il suo intervento a TMW Radio

PER NON DIRE FALLIMENTO – Simone Inzaghi, nonostante una stagione incredibile culminata con uno scudetto storico per l’Inter, deve ancora fare i conti con chi prova a svalutare l’enorme lavoro finora svolto. Chiaramente, a parte le preferenze personali, a pesare nell’analisi infondata di Massimo Brambati è il fallimento di Massimiliano Allegri alla Juventus che in qualche modo dev’essere camuffato.

Inzaghi vince uno scudetto stra-dominato ma c’è chi preferisce parlare del nulla

STORIA INVENTATA – L’opinionista, intervenuto su TMW Radio, sminuisce ancora Inzaghi affermando che prendendo Allegri dopo Antonio Conte l’Inter avrebbe vinto di più: «Se l’Inter avesse preso Allegri al posto di Inzaghi quando se ne va Conte, avrebbe vinto almeno 2 Scudetti su 3. E non mi interessa il gioco che fa Allegri. E aggiungo che chi ha messo la faccia in tv e tenuto la barra dritta è sempre stato Allegri. E questo dovrebbe far riflettere. All’inizio dell’anno per organico non la davo neanche tra le prime quattro, perché tenevo conto che Lazio e Napoli non potevano calare così».

DIMENTICANZE – Brambati ha dimenticato di aggiungere che Allegri è l’allenatore più pagato della Serie A e la rosa della Juventus la più ricca, per cui aspettarsi qualcosa in più in tre anni di gestione sarebbe il minimo. Ma ovviamente è più semplice sminuire Inzaghi.