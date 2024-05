Supercoppa Italiana, qualificate complete! L’Inter ha l’ultima rivale

La Supercoppa Italiana 2024-2025 si giocherà a gennaio del prossimo anno e ora si conoscono le quattro squadre partecipanti. L’Inter, detentrice del titolo e che disputerà il torneo come vincitrice della Serie A, oggi ha conosciuto quale sarà l’ultimo avversario.

L’EPILOGO – Alla fine del mese di marzo, la Lega Serie A ha ufficializzato come la Supercoppa Italiana avrà di nuovo il format delle Final Four e sarà a gennaio 2025 in Arabia Saudita. Come nella stagione in corso, dove l’Inter ha vinto il trofeo per la terza volta consecutiva. I nerazzurri torneranno a giocarla, avendo conquistato la Serie A. Poi le due finaliste di Coppa Italia (Atalanta e Juventus) e la seconda in classifica del campionato. Che non è ancora certa, ma gli incastri fanno sì che si possa sapere la partecipante lo stesso. Mentre mercoledì, con la finale di Coppa Italia, si capirà il tabellone: in semifinale vincente della Serie A (l’Inter) contro finalista perdente e vincente della coppa contro seconda di campionato.

Supercoppa Italiana, la quarta e ultima squadra qualificata

L’AVVERSARIO DELL’INTER – Tornerà a giocarla il Milan, che stasera ha vinto 5-1 contro il Cagliari. I rossoneri non sono sicuri di finire secondi, ma non possono più essere superati dal Bologna terzo a -7 con due partite rimanenti. Potrebbero essere scavalcati dalla Juventus, a -8 con tre gare da disputare, ma i bianconeri in Supercoppa Italiana andranno come qualificati dalla Coppa Italia. Il regolamento prevede che, in caso di doppio criterio di accesso, sia la terza della Serie A a entrare in corsa. E il Milan da stasera è sicuro di essere o secondo o terzo dietro la Juventus. Motivo per cui ora le quattro squadre qualificate sono certe. Per la Supercoppa Italiana appuntamento a gennaio 2025, quando in Arabia Saudita si disputerà la trentasettesima edizione del trofeo.