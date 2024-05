Moviola Frosinone-Inter: gol buoni. Di Francesco, cosa ti lamenti?

Frosinone-Inter ha avuto Giua come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 0-5. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Olbia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA FROSINONE-INTER, PRIMO TEMPO – Tutto facile per l’arbitro Antonio Giua, nonostante delle folli proteste di Eusebio Di Francesco. Che forse, anziché lagnare, dovrebbe iniziare a guardare la classifica dei suoi. Regolare il vantaggio di Davide Frattesi, sia per le posizioni precedenti di Federico Dimarco e Marcus Thuram sia per il suo tiro. C’è un check per valutare se per caso l’abbia presa di braccio, ma si calcia da solo sul petto. Al 25′ Thuram va via a Caleb Okoli: sembra fallo (e sarebbe da giallo), si prosegue. Fischiato invece un “placcaggio” di Carlos Augusto a Matias Soulé, non considerato promettente azione d’attacco (era nella propria metà campo) altrimenti era da giallo. Quando Walid Cheddira prende la traversa sembra partire in fuorigioco.

Moviola Frosinone-Inter: per l’arbitro Giua voto 6



MOVIOLA FROSINONE-INTER, SECONDO TEMPO – Cade sulla destra in area Marco Brescianini a contrasto con Carlos Augusto, non c’è niente per cui discutere. Poco dopo bravo Giua a cambiare idea, dando rimessa dal fondo per l’Inter dopo aver inizialmente assegnato corner. Questo perché l’ultimo tocco, sulla carambola, era di Emanuele Valeri e non di Yann Sommer. Buona la posizione di Frattesi sulla gran giocata di Nicolò Barella da cui nasce lo 0-2, poi Marko Arnautovic è dietro la linea del pallone. Mentre parte clamorosamente dalla sua metà campo Thuram, quando Lautaro Martinez lo lancia in campo aperto nel nulla (la difesa del Frosinone, già sotto 0-4, dov’era?) per il quinto gol che chiude i conti. E Di Francesco deve arrendersi e accettare la richiesta di evitare un inutile recupero.