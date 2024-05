Thuram, ma quanto incidi! L’Inter se lo gode e lui stacca un record

L’Inter si gode le prestazioni e il contributo nell’equilibrio raggiunto nello spogliatoio di Marcus Thuram. Con la rete del 5-0 siglata contro il Frosinone, il francese ha raggiunto le 20 reti in cui è stato coinvolto nel corso di questa stagione. Si tratta del suo record personale.

IL DATO – Marcus Thuram rappresenta uno dei colpi più azzeccati dell’Inter delle ultime stagioni. Con il goal del 2-0 messo a segno contro il Frosinone, il francese ha raggiunto le 13 marcature in Serie A. A ciò devono aggiungersi i 7 assist confezionati in campionato, che fanno un totale di 20 goal in cui è stato coinvolto in stagione. Non si tratta di un numero banale. Considerato che l’attaccante nerazzurro si era fermato alle 19 partecipazioni decisive nella stagione 2022-2023, quando militava nel Borussia Mönchengladbach.

Thuram uomo chiave dell’Inter dentro e fuori dal campo

UOMO SPOGLIATOIO – Come dimostrato dalle sue interviste post-partita, dai post e dai commenti pubblicati sui social. Thuram rappresenta una figura chiave per spiegare come si sia formato, sin dall’inizio della stagione, un clima denso di rapporti stretti e divertimento continuo. Il francese, con la sua ironia e la sua capacità di mettere a proprio agio chiunque si interfacci a lui. Ha contribuito all’affermazione di un contesto in cui ciascuno si è sentito libero di esprimersi al meglio. Sia in campo che fuori dal terreno di gioco.

FATTO NON BANALE – In tal senso, il ruolo svolto da Thuram a favore dei suoi compagni è rappresentato in maniera emblematica da un video da lui pubblicato nel post-gara contro il Frosinone. Il francese ha immortalato il nerazzurro Tajon Buchanan, elettrizzato dal battesimo del goal contro i ciociari, mentre cercava di parlare in italiano per ringraziare i tifosi per il sostegno. Il vice-campione del mondo ha spinto il proprio compagno a parlare con leggerezza, aiutandolo a vincere la timidezza che lo caratterizza nel suo approccio al mondo nerazzurro.