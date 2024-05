Lautaro Martinez, l’Inter punta all’autografo prima di una data! − TS

Lautaro Martinez, venerdì sera, si è sbloccato trovando il suo ventiquattresimo gol in campionato. Ora si punta a definire una volta per tutte il rinnovo con l’Inter.

RINNOVO − Lautaro Martinez a Frosinone è ritornato al gol. Una rete che gli mancava da fine febbraio, ovvero da Inter-Atalanta 4-0, recupero del 28 febbraio. Da lì in avanti, il Toro era rimasto a bocca asciutta fino appunto alla serata di venerdì, con i campioni d’Italia trionfanti 5-0 sul campo della squadra di Eusebio Di Francesco, invischiata nella lotta per non retrocedere. L’argentino, prossimo a vincere la classifica cannonieri, non ha ancora firmato il rinnovo con l’Inter. Le parti sono vicine e c’è parecchia fiducia, come confermato dallo stesso Lautaro Martinez domenica scorsa e da Zanetti in settimana. L’accordo tra Zhang e Pimco faciliterà la chiusura.

Lautaro Martinez in attesa della firma con l’Inter: una data

OBIETTIVO − L’accordo tra l’Inter e Lautaro Martinez dovrebbe portare ad un rinnovo di contratto fino al 2028-29 con aumento dell’ingaggio dagli attuali sei milioni di euro fino a nove/dieci. Il club si è posto un obiettivo a tal proposito: ossia quello di arrivare ad un autografo prima della partenza della tournée estiva. A fine campionato, il Toro lascerà l’Italia per tornare in Argentina in vista della Copa America che partirà il 20 giugno. Le due parti sono al lavoro per trovare la quadra definitiva.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna