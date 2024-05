Correa, un’acquirente per l’Inter? Possibile ritorno in patria!

La situazione di Joaquin Correa tiene banco in casa Inter, specialmente dopo l’eliminazione dell’Olympique Marsiglia dall’Europa League in favore dell’Atalanta e, quindi, la mancata attivazione dell’obbligo di riscatto in caso di qualificazione in UEFA Champions League. Secondo TNT Sports, però, può arrivare un ritorno in patria.

SITUAZIONE SPINOSA – Con un anno di contratto con l’Inter, la situazione di Joaquin Correa è piuttosto spinosa. Fuori dai piani dopo una pessima stagione lo scorso anno, la scorsa estate è arrivato il prestito all’Olympique Marsiglia, in Francia. Nonostante il calo di pressioni e di livello della competizione, l’attaccante argentino ha avuto un’altra annata da dimenticare il prima possibile. Pochissime presenze, ma soprattutto neanche un gol segnato con la maglia del club francese. L’unica speranza per l’Inter era la qualificazione in Champions League dell’Olympique Marsiglia, che avrebbe attivato la clausola dell’obbligo di riscatto. Un’ipotesi sfumata dopo l’eliminazione in semifinale di Europa League per mano dell’Atalanta.

Correa, possibile ritorno in patria? Opzione per l’Inter dall’Argentina

RITORNO ALLE ORIGINI – A questo punto l’Inter è a caccia di un’acquirente per Joaquin Correa, anche se, viste le premesse, non sembra un’impresa semplice. Un aiuto potrebbe però arrivare dall’Argentina: secondo il quotidiano TNT Sports, infatti, l’Estudiantes ha aperto alla possibilità di riportare il Tucu in squadra. Proprio lì aveva mosso infatti i suoi primi passi nel mondo del calcio prima di passare in Europa. E proprio lì potrebbe tornare, dopo anni decisamente di pessimo livello.

TRATTATIVE DA IMPOSTARE – Al momento, sottolinea il quotidiano argentino, non ci sono ancora offerte concrete in tal senso. Ma l’interesse dell’Estudiantes per Joaquin Correa è molto alto. Con il club che ha tutta l’intenzione proprio con segnare al Tucu le chiavi dell’attacco in vista della prossima stagione. Una soluzione che potrebbe fare decisamente contenti tutti. Ora bisognerà soltanto trovare la giusta quadra.