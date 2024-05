I tifosi del Milan contestano, ma il derby non gli passa: unico coro? Sull’Inter

Il Milan stasera ha vinto 5-1 contro il Cagliari, in un clima non certo di festa al Meazza. Contestazione e silenzio da parte dei tifosi, con un’eccezione: un timido coro contro l’Inter.

IN SILENZIO – Come già successo sei giorni fa contro il Genoa, la tifoseria del Milan ha contestato la squadra. Striscioni al Meazza prima e durante la partita col Cagliari, poi vinta 5-1: “Noi pretendiamo e meritiamo una società forte e vincente. Milano non si accontenta”. I sostenitori rossoneri se la prendono con la società, soprattutto, oltre a chiedere un nuovo allenatore. Ma continuano a dimostrare di soffrire l’Inter.

Milan-Cagliari e l’unico coro… contro l’Inter

TIMIDO TENTATIVO – A San Siro la contestazione è stata silenziosa, senza cori né incoraggiamenti. Qualche breve festeggiamento nei gol del Milan, ma nulla di particolare. La Curva Sud è rimasta muta, il resto dello stadio (70.612 gli spettatori) ha fatto altrettanto. Con una minima eccezione: all’89’ si è levato (da poche persone, va detto), il coro «Chi non salta nerazzurro è». Un qualcosa che fa anche sorridere, vista la situazione e il fatto che era in corso la partita col Cagliari. Ma che a casa Milan pensino sempre all’Inter ormai non è certo una novità…