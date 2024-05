L’Inter aspetta Taremi. Il Porto chiede di rispettare il giocatore

Mehdi Taremi a breve diventerà un nuovo calciatore dell’Inter. Inzaghi pensa già a come sistemarlo in campo con l’addio di due attaccanti.

FUTURO – Mehdi Taremi è sempre più vicino a diventare un calciatore dell’Inter. L’attaccante del Porto sta giocando le ultime partire in Portogallo prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro. L’iraniano arriverà a Milano a parametro zero dopo l’accordo che in inverno aveva trovato con Beppe Marotta e Piero Ausilio. Adesso però restano da archiviare le ultime gare con i biancoblù per poi legarsi definitivamente all’Inter a partire dal primo luglio. Per Simone Inzaghi ci sarà dunque un nuovo attaccante. Con Alexis Sanchez che andrà via e con il rientro di Joaquin Correa, il tecnico piacentino potrà contare anche su un nuovo numero nove che vorrà prendersi la scena. Se l’argentino partirà quasi sicuramente, chi potrebbe restare a Milano e giocarsi le sue chance da ripiego sarà Marko Arnautovic.

Taremi verso l’Inter: ma Conceicao frena

LAVORO – Nelle scorse ore, anche il tecnico del Porto, Sergio Conceicao, ha chiesto alla stampa in generale di evitare in queste ultime gare di parlare del prossimo trasferimento di Mehdi Taremi all’Inter e di lasciarlo giocare in serenità visto il contratto firmato fino a fine giugno. Da questo si capisce anche la volontà del calciatore di concludere la sua avventura al Porto in maniera tranquilla e allo stesso tempo di voler continuare a dare il suo contributo alla squadra. Lo stesso tecnico ha spiegato come sia importante considerare ancora Taremi parte del progetto fino alla scadenza naturale del contratto.