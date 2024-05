Dumfries e quel precedente da evitare! Vertice Inter e agenti − TS

Dumfries è alle prese con il rinnovo di contratto con l’Inter. Dopo il nulla di fatto di gennaio, le due parti hanno già programmato un vertice per discutere sul suo futuro.

VERTICE − Il futuro di Dumfries rimane ancora tutto da scrivere. L’esterno olandese ha un contratto in scadenza nel 2025 e ancora non ha trovato l’accordo con l’Inter. A gennaio le due parti si erano lasciate con un nulla di fatto: ossia rapporti congelati dopo la distanza tra richiesta e domanda: il club punta a 4 milioni di euro, mentre l’olandese chiede cinque. Dopo la partita contro la Lazio, in programma domenica alle 18, l’Inter incontrerà i suoi agenti per discutere sul futuro di Dumfries. Si vorrebbe evitare un brutto precedente.

Per Dumfries precedente da evitare: l’Inter programma il vertice

EVITARE − Nei prossimi giorni, dunque, ci sarà un summit tra l’Inter e gli agenti di Dumfries per chiarire la situazione una volta per tutte. E quindi si capirà presto se il matrimonio finirà o se proseguirà con un rinnovo. L’obiettivo dell’Inter è quello di evitare un Milan Skriniar bis per non perdere l’olandese a parametro zero. Non si trovasse un accordo, il ragazzo sarà messo sul mercato per cercare di monetizzare. La vetrina dell’Europeo non è un dettaglio banale.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna