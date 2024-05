Lautaro Martinez eguaglia Lukaku: nuovo record per il Toro!

Con il goal del 4-0 siglato contro il Frosinone, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha raggiunto le 15 reti stagionali in trasferta, eguagliando il record di Nyers e Lukaku.

ALTRO PRIMATO – Il capitano dell’Inter Lautaro Martínez ha interrotto il digiuno dal goal che durava da febbraio, grazie alla sua rete del 4-0 nel match esterno contro il Frosinone, eguagliando il record condiviso da Romelu Lukaku e Stefano Nyers di 15 marcature esterne in una stagione di Serie A. Il belga nel 2019-2020 e il francese nel 1949-1950 si erano resi protagonisti di un’annata entusiasmante, conclusasi però senza la vittoria dello scudetto. In questa stagione l’Inter ha spezzato questo incantesimo, portando a casa il trionfo più bello, la vittoria della sua seconda stella.

IL FUTURO – Lautaro Martinez è a quota 27 reti stagionali, di cui 23 totalizzate in Serie A. Pensando a ciò che potrebbe stimolarlo in vista delle ultime due gare del campionato, si può sicuramente pensare alla quota delle 30 marcature con l’Inter. Non solo, a stimolarlo è anche la possibilità di superare, già in questa stagione, il numero di reti siglate in maglia nerazzurra da István Nyers. L’ungherese, stanziato a 133, dista 4 reti. Un capitano affamato come Lautaro Martinez non vorrà che scalare un’altra posizione in classifica, portandosi alla sesta posizione dei calciatori più prolifici della storia nerazzurra.