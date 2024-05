Luis Alberto, niente Inter nel doppio fronte? Mercato e Lazio

La Lazio sarà il prossimo avversario dell’Inter, domenica 19 alle ore 18 nella festa scudetto al Meazza. Una partita dove rischia di non esserci Luis Alberto, accostato peraltro ai nerazzurri.

NUOVA CONTESTAZIONE – Oggi si è consumato l’ennesimo strappo a Formello fra Luis Alberto e la Lazio. Stando alle notizie che arrivano dal centro sportivo biancoceleste, il centrocampista ha avuto una discussione con Igor Tudor. Motivo per il quale non figura tra i convocati per la partita di domani (ore 12.30) contro l’Empoli, usciti nel pomeriggio. Ma c’è di più: perché Luis Alberto, che da un mese ha manifestato la volontà di lasciare la Lazio, potrebbe aver già finito anzitempo la sua esperienza in biancoceleste. Saltando anche le ultime due giornate, contro Inter e Lazio. E qui si inserisce il discorso legato al prossimo mercato.

Dove va Luis Alberto? Le ipotesi in corso

IN USCITA – Quando un mese fa si è accostato il suo nome all’Inter, sembrava più che altro per “logica” considerazione riguardante Simone Inzaghi e il loro passato comune alla Lazio. Ma la sensazione – ormai quasi certezza – è che il futuro di Luis Alberto sarà anche lontano dall’Italia. La voce parla di possibilità Al-Sadd, una delle tante opzioni “esotiche” che stanno ormai diventando di moda. Questo permetterebbe anche a Claudio Lotito di ottenere qualcosa dal suo cartellino, visto che il contratto è in scadenza fra tre anni. E nonostante la richiesta di risolverlo anticipatamente è da escludere che ciò avvenga. Nel frattempo, fra campo e mercato, le possibilità che Luis Alberto non giochi Inter-Lazio (e non diventi nerazzurro) aumentano di molto.