Frosinone-Inter 0-5, pagelle: Frattesi MVP, 8! Buchanan sorpresa

L’Inter vince con il risultato di 5-0 contro il Frosinone. Arriva a quota 92 punti in campionato, divertimento allo Stirpe. Segnano tutti, ma il migliore in campo è Davide Frattesi con il voto di 8. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 7.5 – Nel primo tempo fa una parata su Brescianini sensazionale. Mette la firma sulle vittorie anche a campionato finito, su chiunque passi dalle sue parti nel resto del match.

Frosinone-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6 – Lascia troppo spazio in area di rigore a Cheddira sull’occasione della traversa. Sempre dal numero 70 viene fregato con un dribbling, si salva grazie all’intervento del compagno. Prende una traversa di testa e si riprende al top nella ripresa.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Ottima prestazione del difensore olandese, che in extremis riesce ad evitare un’occasione tu per tu di Cheddira con Sommer nella prima frazione.

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Attento e pulito in fase difensiva. Non è costretto a scorribande sulla fascia sinistra.

Frosinone-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Sbaglia un passaggio ingenuo nel primo tempo, ma di palle ne passano veramente poche dalla sua parte.

– dal 46′ JUAN CUADRADO 6 – Entra non benissimo, nonostante tocchi tanti palloni. Cade da solo davanti all’area di rigore dell’Inter e provoca un pericolo a Sommer. Sbaglia qualche cross di troppo, però c’è e si fa vedere più di Darmian.

DAVIDE FRATTESI 8 – Serve un possibile assist per Arnautovic appena inizia la partita, poi segna il suo sesto gol in campionato, ottavo stagionale. Una media gol per minuti impressionante, così come il suo contributo alla causa nerazzurra.

– dal 62′ DAVY KLAASSEN 6 – Sbaglia uno stop appena entra, si adagia al ritmo finale della partita.

KRISTJAN ASLLANI 6 – Soulé agisce tra difesa e centrocampo, l’albanese segue i suoi movimenti e lo perde poche volte. Prova anche il tiro da fuori, manda la palla in curva.

NICOLÒ BARELLA 6 – Intercetta la palla che dà inizio all’azione del gol, ma sbaglia dei passaggi elementari facendo rischiare all’Inter il pareggio. Troppo superficiale, anche se dà inizio anche alla rete del 2-0 con un filtrante delizioso per Frattesi.

– dal 75′ STEFANO SENSI 6 – Viene preferito a Sanchez per avere minuti dopo tantissimo tempo. Non si rivedeva da un periodo immemore.

FEDERICO DIMARCO 6 – In profondità vede Thuram in area di rigore, non sbaglia mai quel passaggio ed infatti dalla sua iniziativa nasce il gol.

– dal 72′ TAJON BUCHANAN 7 – Fa un gol strepitoso dalla sinistra rientrando sul destro e calciando sul secondo palo. Dimostra di poter giocare a sinistra, bravissimo Tajon!

Frosinone-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7.5 – Poesia in movimento quando parte con il corpo rivolto verso la porta avversaria. Di sinistro fa l’assist per il gol di Frattesi, poi fa il cucchiaio che vale il 5-0.

MARKO ARNAUTOVIC 7 – Non alza mai i ritmi, si fa vedere tanto spalle alla porta però difficilmente ha l’occasione per segnare. La trova nel secondo tempo a porta vuota dopo il passaggio di Frattesi. Finalmente!

– dal 62′ LAUTARO MARTINEZ 7 – Si sblocca segnando dalla panchina, come già successo a Salerno quest’anno e non solo. 24 gol in campionato e digiuno interrotto, serata perfetta.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 9 – Si diverte, salta e fa divertire i suoi giocatori. La sua Inter gioca la stessa partita di Reggio Emilia, subisce anche di più e Sommer è costretto a miracoli. In fase offensiva però viene tutto alla perfezione, anche grazie a qualche singolo come Thuram o Frattesi in una serata di grazia. I nerazzurri arrivano a 92 punti, Inzaghi diventa il secondo allenatore della storia per punti ottenuti con l’Inter in un singolo campionato. C’è solo Mancini davanti e mancano 2 partite. Possibile il sorpasso.

Le pagelle degli avversari: il Frosinone di Di Francesco

FROSINONE – Cerofolini 6; Lirola 5 (Harroui 6), Okoli 5 (Monterisi S.V.), Bonifazi 5.5; Zortea 6, Mazzitelli 6 (Gelli 5.5), Brescianini 6.5, Valeri 6; Soulé 6, Reinier 6.5 (Kaio Jorge 6.5); Cheddira 6.5 (Ibrahimovic S.V.) All. Di Francesco 5.5