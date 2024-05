Verona-Inter 2-2, pagelle: Di Gennaro vola, 7! Arnautovic c’è, 8

L’Inter pareggia contro il Verona per 2-2 all’ultima giornata di campionato. Raffaele Di Gennaro sorprende e merita il 7, ma il migliore in campo è un altro. Le pagelle della partita.

EMIL AUDERO 5 – Non può nulla a tu per tu con Noslin, però su Suslov non è impeccabile. Il tiro è lento, lui altrettanto nel tuffo.

– dal 68′ RAFFAELE DI GENNARO 7 – Appena entrato fa una super parata dentro l’area piccola e si merita di essere tra i migliori in campo. Si replica subito dopo con un intervento su un tiro da fuori.

Verona-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6 – Si fa scappare Suslov nel momento in cui parte l’azione del primo gol del Verona, però è presente in fase offensiva e con il suo colpo di testa arriva la rete di Arnautovic.

FRANCESCO ACERBI 5.5 – Suslov gli passa la palla alle spalle, lui è troppo statico e vede Noslin scappargli completamente.

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Propositivo e molto efficace anche da terzo. Mette una palla al bacio per Thuram al limite dell’area, il francese sbaglia lo stop.

Verona-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – Prestazione ordinaria: pochi sprazzi e solo un tiro verso la porta del Verona, che in realtà doveva essere un cross.

– dal 55′ JUAN CUADRADO 6 – Forse un po’ troppo esigente con se stesso, prova a segnare e si fa respingere perché troppo lento.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – Serdar gli ruba la palla come fosse la merenda ad un bambino, Nicolò non recupera e arriva il gol del momentaneo 2-1 del Verona. Rimedia con la palla spaziale al 47′ per l’inserimento di Frattesi.

– dal 68′ KRISTJAN ASLLANI 6 – Conclude la stagione con altri 20 minuti sul groppone. Dall’anno prossimo può essere ancor più protagonista.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Non si fa vedere come al suo solito, lo zampino ce lo mette comunque. Recupera la palla da cui nasce il gol dell’1-0, pulendola con il passaggio per la testa di Bisseck.

DAVIDE FRATTESI 7 – La sua capacità di inserirsi alle spalle dei difensori è eccellente. Sfiora il gol di testa, fa un assist di petto fantasmagorico per Arnautovic.

FEDERICO DIMARCO 6 – La sua partita si riassume solo nei fischi dei tifosi del Verona. Nient’altro di importante nella serata di Federico.

– dal 56′ TAJON BUCHANAN 6 – Non ha le occasioni per fare la differenza e puntare l’uomo come sa fare. Peccato, appuntamento all’anno prossimo per il miglior TJ.

Verona-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6 – Prestazione sufficiente, ci sono spunti interessanti ma non fa quel qualcosa in più che avrebbe fatto in una partita importante.

MARKO ARNAUTOVIC 8 – Si sveglia tardi, a fine stagione è inutile. Fa la doppietta che lo porta a 5 gol in campionato. Prima brucia in velocità Coppola spiazzando il portiere con una punta da calcetto, poi di controbalzo sfrutta l’assist di Frattesi e si ripete.

– dal 56′ ALEXIS SANCHEZ 6 – Non fa in tempo ad entrare che va vicino alla rete dell’addio, Perilli gli toglie la gioia finale. Si conclude così la sua storia in nerazzurro, è stato bellissimo così Alexis!

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6.5 – Le seconde linee danno ottime risposte, ma diffidate da chi sminuisce la stagione dell’Inter. Le ultime settimane confermano che appena si abbassano le orecchie le altre squadre possono essere pericolose. La squadra di Inzaghi non ha mai mollato, ha mangiato completamente questo campionato e si è meritata la seconda stella. Anche in una partita che ha poco da dire l’Inter porta a casa il pari e meriterebbe anche di più. Solo Perilli ferma i nerazzurri.

Le pagelle degli avversari: il Verona di Baroni

VERONA – Perilli 8; Tchatchoua 6.5, Coppola 5, Cabal 6.5 (Magnani 6), Vinagre 5.5; Belahyane 6 (Silva 6), Serdar 6.5; Mitrovic 6.5 (Tavsan 6), Suslov 7 (Cisse S.V.), Lazovic 6 (Charlys 6); Noslin 7 All. Baroni 6