Inter-Lazio 1-1, pagelle: Barella spaziale 7, Dumfries entra bene 6.5

L’Inter pareggia contro la Lazio con il risultato di 1-1. La squadra di Simone Inzaghi trova il gol con Denzel Dumfries, grande stacco da 6.5. Il migliore in campo è Nicolò Barella, da 7 pieno. Le pagelle della gara.

YANN SOMMER 6 – Sul tiro di Kamada ci arriva, il sinistro del giapponese è troppo forte e preciso. Para la conclusione precedente di Castellanos e protegge i pali per quel che può.

Inter-Lazio, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – Il voto si riassume nel recupero sul finale su Taty Castellanos. In ritardo di 5 metri lo riprende e fa un intervento in scivolata da impazzire.

FRANCESCO ACERBI 5 – Probabilmente soffre le partite da ex, perché anche l’anno scorso a San Siro contro la Lazio non è che abbia fatto bella figura. Sbaglia due volte in impostazione, sul gol annullato di Castellanos fa tirare l’attaccante senza prevedere il movimento interno.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Spinge e in modo continuativo, fa il terzino sostituendo Dimarco che si accentra sempre. 90 minuti a quei ritmi sono impossibili da reggere per chiunque.

– dal 64′ CARLOS AUGUSTO 6 – Sostituisce Bastoni, non ha la stessa efficacia. Oggi meglio da fotografo che in campo.

Inter-Lazio, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – La solita sufficiente partita di Teo, che non fa niente di sbagliato ma neanche qualcosa da ricordare.

– dal 64′ DENZEL DUMFRIES 6.5 – Svetta in alto, arriva al cielo e sovrasta Marusic per il gol del pareggio. Ottimo segnale.

NICOLÒ BARELLA 7 – Ma lo stop ad inizio partita ha senso? Probabilmente no per gli umani, sì per extra-terrestri come lui. Spaziale non solo in quel gesto, ma in tutto il resto della partita.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – Sul gol di Kamada esce malissimo su Rovella, lasciando al giapponese lo spazio per calciare dai 20 metri. Mossa avventata, forse figlia dell’eccessiva foga.

– dal 76′ ALEXIS SANCHEZ 6 – Entra bene, serve l’assist per il gol di Dumfries e chiude al meglio il suo ultimo anno davanti ai tifosi dell’Inter.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Serve un cioccolatino a Dimarco dentro l’area di rigore, è lui che detta i tempi della manovra nerazzurra.

– dal 64′ DAVIDE FRATTESI 6 – La solita cattiveria anche quando la partita non conta nulla. Si ferma dopo una trasferta a Frosinone perfetta.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Quella porta sotto la Curva Sud oggi era maledetta. Prima tira di destro e Provedel fa il miracolo, poi di sinistro sull’angolo successivo trovando ancora un super-Provedel.

– dal 76′ TAJON BUCHANAN 6 – Prova a puntare l’uomo spesso, si vede che ha guadagnato fiducia dal gol di Frosinone. Sbaglia uno stop che lo avrebbe potuto portare in porta.

Inter-Lazio, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5.5 – In profondità è una scheggia impazzita, peccato oggi abbia un cliente scomodo come Gila. Sbaglia dopo pochi minuti la sua più grande occasione per segnare. Poi si perde in tacchi e giocate di fino inutili.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Gioca molto di più in appoggio e spalle alla porta piuttosto che da rifinitore. Vecino lo atterra cadendo da solo, sull’argentino manca un rigore netto. Prende un palo di testa da calcio d’angolo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6.5 – Riporta la squadra titolare in campo e non riceve gli stessi risultati del solito. Si deve accontentare del pareggio, arrivato tra l’altro da due sostituti: Sanchez e Dumfries. Chiude la stagione in casa con un pareggio e sale a 96 punti, perdendo la possibilità di superare il record di Roberto Mancini. Non fa niente, oggi si gode e si festeggia la seconda stella!

Le pagelle degli avversari: la Lazio di Tudor

LAZIO – Provedel 6.5; Gila 6.5 (Cataldi 6), Casale 6, Patric 6; Marusic 6, Rovella 6.5 (Guendouzi 6), Vecino 6, Pellegrini 6 (Hysaj 6); Kamada 7.5 (Luis Alberto 6), Zaccagni 6.5 (Anderson 6); Castellanos 6 All. Tudor 7