Inter-Torino 2-0, pagelle: a centrocampo il trio delle meraviglie da 8!

L’Inter vince con il risultato di 2-0 contro il Torino e apre in bellezza la festa Scudetto. Le pagelle sono un inno alla perfezione di un reparto: il centrocampo. Ecco tutti i voti del match di San Siro.

YANN SOMMER 6 – Sbaglia inizialmente un passaggio in impostazione, si rifà parando su Zapata pericoloso nel primo tempo.

Inter-Torino, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – Gioca molto più da esterno che da difensore centrale. Si ritrova sulla stessa linea degli attaccanti e crea superiorità.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Il duello con Zapata non lo vince mai, ma proprio mai. Il voto è frutto della sua sponda da attaccante per Thuram sul calcio di rigore subito. Lui, difensore centrale, da punta in appoggio per il compagno. Incredibile.

ALESSANDRO BASTONI 7 – Il lancio per Carlos Augusto è poetico, così come la sua fase offensiva. Sbaglia il passaggio più facile per mandare in porta Lautaro Martinez, peccato.

– dal 71′ TAJON BUCHANAN 6.5 – Fa alzare in piedi tutto lo stadio per la chiusura fatta nel finale. Così ti vogliamo Tajon!

Inter-Torino, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Partita attenta e sufficiente al suo solito. Non fatica con Lazaro sulla sua fascia e vive una domenica tranquilla.

NICOLÒ BARELLA 8 – Un motorino con la qualità dei migliori giocatori al mondo. Risorsa indispensabile, presente nel gioco e protagonista assoluto. Serve la palla per l’espulsione di Tameze, prova anche a tirare ma il gol quest’anno non lo riesce proprio a trovare.

HAKAN CALHANOGLU 8 – Il suo sinistro di controbalzo è impressionante. Fa il dodicesimo e subito dopo il tredicesimo gol in campionato ancora su calcio di rigore. Si dimostra nuovamente infallibile.

– dal 63′ KRISTJAN ASLLANI 6 – Avrà fino alla fine del campionato il tempo per farsi vedere. Inizia il suo momento, quello decisivo per dimostrare la crescita definitiva.

HENRIKH MKHITARYAN 8 – In profondità mette in difficoltà Tameze, sfrutta lo spazio creatosi e fa cacciare l’avversario. Fa anche il suo ottavo assist in campionato, quello per Calhanoglu di sinistro.

– dal 63′ DAVIDE FRATTESI 6 – Lascia tirare in libertà Vojvoda non essendo impeccabile in copertura. Sfiora però il gol su passaggio fortuito di Lautaro Martinez.

CARLOS AUGUSTO 7 – La catena con Bastoni funziona alla perfezione. Fa uno stop da fantascienza in corsa durante il primo tempo, servendo poi Thuram per il tiro di sinistro.

Inter-Torino, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7 – I due gol nelle ultime due gli hanno ridato fiducia, mancava solo quella. Elegante, veloce e coinvolto dai compagni. Gli manca la rete, ma subisce il calcio di rigore che vale il 2-0.

– dal 63′ ALEXIS SANCHEZ 6 – Sempre a cercare il pallone, sempre con la stessa passione di quando era un bambino. Non vede l’ora di entrare, chiama Inzaghi e si fa mettere in campo. Bello così.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Si comporta da capitano e leader lasciando il calcio di rigore a Calhanoglu nonostante il momento di digiuno. Gioca molto bene e pulisce il pallone che poi porta al gol, il primo, del turco.

– dal 72′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Si fa vedere con qualche gioco di prestigio, fa destra e sinistra sul fronte d’attacco tra doppi passi e movimenti di corpo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – Il primo tempo è un po’ lento, ma giustificabile visto quanto si gioca il Torino. L’espulsione cambia tutto, di lì in poi inizia lo show nerazzurro. Il primo gol è spettacolare, da destra a sinistra nello stretto diversi passaggi che portano al tiro di Calhanoglu. Il secondo ancor di più, perché è Stefan de Vrij che in appoggio serve Thuram in area di rigore per la massima punizione. L’impronta di Simone Inzaghi è chiara, limpida e nitida e fa impazzire tutto il mondo! Il mister a vita per la nostra Inter!

Le pagelle degli avversari: il Torino di Juric

TORINO – Milinkovic-Savic 6; Lovato 5.5, Buongiorno 6, Rodriguez 6 (Masina 6); Bellanova 6.5, Tameze 6, Ilic 5.5, Lazaro 5 (Vojvoda 6); Ricci 6, Vlasic 5.5; Zapata 6.5 (Sanabria 6) All. Juric 6